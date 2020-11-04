Конституційний Суд України наразі не ухвалював рішень у справах щодо земельної реформи.

На розгляді КСУ перебуває конституційне провадження щодо конституційності ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення та окремих положень Земельного кодексу України та конституційним поданням щодо конституційності ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення від 31 березня 2020 року, – зауважили в суді.

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Справи об’єднали в одне конституційне провадження. Їх мали розглянути 29 вересня, але відклали через клопотання представника президента в КСУ, який заявив, що не може особисто взяти участь в засіданні.

– У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання Суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України, – додали у КСУ.

Рішення Суду у цій справі не ухвалювалось. Її розгляд продовжать на одному з наступних пленарних засідань.

Що кажуть депутати

На думку авторів конституційного подання, питання, які торкаються землі як об’єкта права власності українського народу, основного національного багатства не можуть вирішуватися поза його волею.

Нардепи переконані, що Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі з порушенням конституційної процедури.