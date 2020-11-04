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Факти / Надзвичайні події

Масштабна аварія на Рівненщині: зіткнулося три автомобілі, шестеро постраждалих

4 листопада у селі Забороль, неподалік Рівного, сталася масштабна аварія. На трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів зіткнулося три автомобілі – один марки Renault, а два – Mercedes-Benz.

Під час інциденту шестеро осіб отримали травми. Наразі рух автомобілів на ділянці ускладнений.

На місце події прибули рятувальники та правоохоронці. З’ясовуються деталі аварії.

  • ДТП Рівне
  • під Рівним зіткнулося три автомобілі
  • під Рівним зіткнулося три автомобілі
  • під Рівним зіткнулося три автомобілі
  • ДТП Рівне
  • під Рівним зіткнулося три автомобілі
  • під Рівним зіткнулося три автомобілі
  • під Рівним зіткнулося три автомобілі
Масштабна аварія на Рівненщині: зіткнулося три автомобілі, шестеро постраждалих / 4 фотографии

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Прокурор загинув у ДТП

У Полтавській області внаслідок автомобільної аварії загинула сім’я прокурора. Очільник Сумської обласної прокуратури Олександра Вольченко перебував у салоні авто разом з дружиною та донькою.

Автомобіль Lexus, яким він керував, зіткнувся з вантажівкою 36-річного донеччанина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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