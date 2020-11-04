Сотні додаткових ліжок виділять для хворих на коронавірус у Львові.

Місця організують у головних лікарнях міста.

Так, планують виділити 350 ліжок в окремому корпусі лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука, 80 – у 1-ій міській лікарні на вул. Ужгородській, 60 – у 8-ій міській лікарні на вул. Навроцького.

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Крім того, ще 80 місць визначили у 5-ій міській лікарні на вул. Коновальця, також є 40 ліжок у 4-ій лікарні на вул. Свєнціцького.

За словами представників місцевих органів влади, спочатку для хворих на коронавірус готували 920 місць, сьогодні 560 ліжок зайняті.

Проблема з місцями для хворих га коронавірус

У МОЗ попереджали, що ресурси сфери надання медичної допомоги в Україні хворим на коронавірус не безмежні.

Епідситуація в країні погіршується, і лікарні заповнюються. Через це може існувати загроза сортування і вибіркового лікування хворих.

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Джерело: Львівська міськрада