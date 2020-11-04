МОН спростовує інформацію про подвійні канікули взимку.

– Інформація щодо встановлення у 2020/2021 н.р. зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною, – зазначають у відомстві.

МОН не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання.

Керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. А в період карантину для безпеки учнів та працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації.

Читайте: Школи можуть відмовитись від оцінок із певних предметів на час карантину

Традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Коли школярі відпочиватимуть узимку

Зимові канікули 2020, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки, мають розпочатися у п’ятницю, 25 грудня, і закінчитися у неділю, 10 січня.

Тобто початок припадає на католицьке Різдво, коли в Україні державний вихідний.

Школярі відпочиватимуть 17 днів і повернуться за парти 11 січня 2021 року.