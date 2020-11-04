Кандидат у мери Києва від партії Голос на місцевих виборах 2020 Сергій Притула задоволений результатами перегонів, попри те, що йому не вдалося отримати перемогу.

Нині він планує залишатися у політиці і активно розвиватися у цій сфері, адже, за його словами, подальше функціонування політсили – це питання його репутації.

Щодо результатів виборів очільника Києва, то Притула задоволений тим, що громадяни його підтримали, попри те, що нині є недовіра до нових людей у політиці.

– Трагедії ніхто не робить, результатом відносно задоволений, тому що не розраховував на третє місце, соціологія показувала друге, але, на жаль, мій виборець у багатьох випадках до дільниці не дійшов. У мене було велике бажання втрутитися у боротьбу старих еліт та нових некомпетентних кадрів, проміжним результатом я відносно задоволений. Неуспіх може трішки засмучувати, але на тлі тотальної втрати довіри до нових облич набрати такий відсоток – для мене це досягнення, – коментує Сергій Притула.

Читайте: Це не трагедія вселенського масштабу: Притула про результати виборів

Партії Голос вдалося вибороти місця у Київраді, нині Притула планує брати участь у формуванні фракції та програми її функціонування.

– Фракція партії Голос – у Київраді. Цим я страшенно втішений. Найближчим часом ми розумітимемо це буде 9 чи 10 місць. Незабаром у мене зустріч з депутатами, які формуватимуть фракцію. Я не дозволятиму їм йти у вільне плавання, тому що це і моя репутаційна історія, тому я зацікавлений у тому, щоб вони виконували ті позиції, які ми ставили перед собою під час передвиборчої кампанії, – додає кандидат.

Щодо майбутніх об’єднань з іншими політсилами у межах Київради, Притула заявляє, що нині важливі не конфігурації, а справи, якими обранці займатимуться.

– Ми будемо обговорювати не якісь об’єднавчі процеси. Ми будемо спілкуватися про те, у які комітети підуть наші люди для того, щоб відстоювати позицію громади столиці, а не чиїхось спонсорів, – пояснює Сергій Притула.

Також він планує брати участь у розвитку осередків партії Голос у різних регіонах країни.

– Готуємося до виїзду у Черкаси для підтримки нашого кандидата, який вийшов до другого туру на місцевих виборах. Я страшенно задоволений, що кандидат від Голосу здобуває підтримку. Тобто якщо хочеться, то можеться. Плани на майбутнє – тримати наші місцеві осередки у тонусі. Не лише там, де вони стали частиною місцевої влади, але й там, де не пройшли. Я зацікавлений у цьому, – розповідає кандидат.

Крім того, Сергій Притула планує уже зараз готуватися до майбутніх виборів.

– Я збираюся працювати на всеукраїнському рівні, адже місцеві вибори закінчилися, але підготовка до всіх наступних виборів починається, – підсумовує він.

Вибори мера Києва

Під час місцевих виборів 2020, які пройшли 25 жовтня, кияни обирали майбутнього мера міста.

Найбільше голосів, за попередніми результатами, здобув чинний очільник міста Віталій Кличко.

Детальніше про вибори мера Києва читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сергій Притула