Днями МОЗ отримало скаргу від батьків, що адміністрація школи змушує підписувати інформаційну згоду про те, що заклад освіти не несе відповідальності за розповсюдження коронавірусу, який може занесений людиною з безсимптомним перебігом хвороби.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу заявив, що це просто самодіяльність.

– Такий документ не передбачений жодним нормативним актом. Це просто самодіяльність деяких керівників закладів освіти. Навіщо вони це роблять, мені не відомо, – наголосив міністр.

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Тому Степанов запевнив батьків, що ніхто не може змусити їх підписувати такий документ.

Коронавірус в Україні 4 листопада

Станом на 4 листопада на коронавірус в Україні захворіли ще 9 524 особи, а з початку пандемії – 420 617.

Повністю одужали 176 404 пацієнти, з яких за добу – 7 536 хворих.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 осіба, за день їх кількість збільшилася ще на 199 хворих.