Скасування е-декларування: законопроект Разумкова ще розгляне комітет Ради

Законопроект, що відновлює дію закону, пов’язаного з е-декларуванням і кримінальною відповідальністю за недостовірне декларування, повинен пройти розгляд Комітетом з правової політики Верховної Ради.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і додав, що після цього проект закону буде розглянуто в залі парламенту.

– Цей законопроект ще має розглянути Комітет з правової політики. Після цього ми будемо визначатися, – сказав Гетманцев журналістам у середу в Києві.

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Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за клопотанням 47 депутатів парламенту, скасувавши ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за неточне декларування державними службовцями своїх доходів.

Конституційний суд також визнав положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників неконституційними і позбавив Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повноважень з перевірки декларацій і виявлення конфліктів інтересів.

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєструвала в парламенті законопроект про відновлення дії закону про е-дакларації.