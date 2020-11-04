Кабінет міністрів на засіданні 4 листопада затвердить стратегію розвитку фізичної культури та виділить субвенції на період до 2028 року.

Міністерство фінансів пропонує до розгляду концепцію з управління ліквідністю на 2020—2023 роки та затвердження плану заходів з її реалізації.

Уряд також планує виділити кошти для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, або захворювання, одержаних під час участі в АТО.

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Міністр оборони Андрій Таран вніс на розгляд колег питання про затвердження переліку компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2021—2022 роках, а також питання відчуження автомобілів військової частини А0515.

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Буде врегульовано питання надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів розвитку громад та територій.

Також у порядку денному – внесення змін до статуту акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України.

Covid-19 у Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не хворіє на коронавірус. Глава Кабміну продовжує працювати у звичайному режимі.

24 жовтня стало відомо про те, що на коронавірус захворів мер Києва і кандидат на цю посаду на місцевих виборах 2020 Віталій Кличко.