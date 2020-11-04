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Факти / Україна / Суспільство

Уряд презентує економічний аудит країни – дата

6 листопада в Україні відбудеться презентація економічного аудиту країни.

Анонс оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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– Цієї п’ятниці ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року. Це те, чого потребує країна для економічного прориву, – сказав Шмигаль на засіданні 4 листопада.

Аудит охоплюватиме всі можливі аспекти у житті країни – від економіки до доступності благ.

Також уряд покаже презентації розвитку економічних векторів України до 2030 року.

Локдаун в Україні

Україна не вводитиме локдаун по всій країні. Водночас деякі карантинні обмеження можуть бути введені.

Раніше мова йшла, що в Україні можуть запровадити комендантську годину або карантин вихідного дня, як це діє нині у Європі.

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