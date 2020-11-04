В Офісі президента позбулися посади першого заступника глави та помічників

Президент Володимир Зеленський викреслив зі структури Офісу президента посади першого заступника глави та помічників.

Крім того, президент змінив назви Директорату з питань регіональної політики та децентралізації й Департаменту з питань державного протоколу та церемоніалу.

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У структурі Офісу президента тепер з’явилися Служба державного протоколу та церемоніалу, Служба моніторингу та управління ризиками, Директорат з питань регіональної політики.

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