4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Це професійне свято усіх працівників, які забезпечують функціонування залізничної сфери. На жаль, нині ця сфера переживає не найкращі часи. Через недостатнє фінансування пасажирам іноді доводиться терпіти жахливі умови у потягах – від тарганів до брудних туалетів.

Через це Факти ICTV підготували матеріал про права пасажирів, які користуються послугами залізничного транспорту, а також про механізми, завдяки яким люди можуть їх відстоювати.

Права пасажирів потягів

З правами пасажирів залізничного транспорту можна детально ознайомитися у Постанові КМУ №252 від 19 березня 1997 року Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом.

Згідно з документом, громадяни заслуговують на перебування у чистих та комфортних умовах, а провідники мають бути ввічливими та гарантувати якісний сервіс.

Серед прав можна виділити такі:

в усіх вагонах потягів, крім категорії регіональний, пасажири цілодобово безоплатно забезпечуються кип’яченою водою;

постільна білизна має бути чистою, з відповідним маркуванням Укрзалізниці, її приносити та збирати має провідник;

людям з інвалідністю, вагітним, пенсіонерам та малим дітям застилати постіль мають допомагати провідники, це їхній обов’язок;

стан потягів має відповідати санітарним нормам, тобто у потягах не має бути сміття, тарганів, а туалети мають бути чистими та прибраними;

у потягах має бути комфортна температура – як влітку, так і взимку, у вагонах класу люкс має працювати кондиціонер, а у плацкарті – вентиляція;

провідник має обов’язково розбудити пасажира за 30 хвилин до зупинки.

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Що робити, якщо права порушуються

Якщо пасажир не отримує якісний сервіс, він може зробити зауваження залізничнику. Якщо той не реагує, можна звернутися до керівництва Укрзалізниці, Міністерства інфраструктури України, Укртрансбезпеки, Комітетів з захисту прав споживачів.

У всіх вагонах є плакати з номерами телефонів, куди може звернутися пасажир за підтримкою. Крім того, відповідні розділи є на офіційних сайтах вищеперерахованих структур.

Але готуючи скаргу, важливо пам’ятати про важливий момент – доказову базу.

– Потрібна доказова база – фото, відео, аудіо, їх можна записати на телефон, диктофон. Свідчення людей є також доказом. Лише з їхньою допомогою можна довести, що права людини порушили і її голос буде почутим, – говорить юрист Іван Ліберман.

Звертаючись зі скаргою, людина має право на покращення умов проїзду, якщо у той час вона ще перебуває у потягу. Наприклад, її можуть перевести до більш комфортного вагону, забезпечити її іншим місцем або вирішити питання з температурою чи постільною білизною.

Крім того, вона може отримати компенсацію, але це стосується лише страхових випадків.

– Можна стягнути зі страхової компанії певну суму коштів. Страхова компанія виплачує кошти не лише у разі настання страхового випадку, а навіть у разі неналежного надання послуг. Усі пасажири у нас застраховані на всіх видах перевезення. Страхування входить до вартості квитка, – пояснює юрист Іван Ліберман.

За його словами, рідко такі справи доходять до судів. І йти з позовами варто лише у разі завдання великої шкоди і з наявністю доказової бази, тоді можна довести свою правоту.

Попри це, громадяни України мають відстоювати свої права на комфортний проїзд. Адже відповідні органи реагують на зауваження – це їхній обов’язок. І це важливо не лише в контексті доведення свого права у певній ситуації.

– Це не лише захист своїх прав, а допоможе змінити ситуацію у цій галузі. Сьогодні одну людину чує увесь світ. І це справді так. Потрібно розповсюджувати інформацію про порушення у соцмережах, ЗМІ, – підсумовує експерт.

Зниження цін на потяги УЗ

30 жовтня стало відомо, що Укрзалізниця знижує тарифи на квитки першого класу потягів Інтерсіті+ ще на 15%.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Детальніше про ціни на квитки на потяги Укрзалізниці читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубнік

Фото: Укрзалізниця