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Факти / Україна / Суспільство

Залишки освітніх субвенцій витратять на засоби захисту для шкіл

Кабінет міністрів України на засіданні 4 листопада дозволив місцевим радам використати кошти освітньої субвенції. Їх витратять на засоби захисту для шкіл, аби зменшити поширення коронавірусу.

Кошти візьмуть з державного бюджету. Місцева влада має закупити товари, які необхідні для забезпечення безпечного навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

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– Відповідні зміни були внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6, – повідомили в уряді.

Згідно з даними пресслужби Кабміну, у 2020 році залишки субвенцій витратять на засоби індивідуального захисту: захисні маски, одноразові рукавички, захисні щитки та дезінфекційні засоби, пірометри (інфрачервоні термометри) та послуги із дезінфекції приміщень.

Школа не може вимагати підписувати інформаційну згоду щодо Сovid-19

МОЗ отримало скаргу від батьків, що школи змушують підписувати інформаційну згоду про те, що заклад освіти не несе відповідальності за розповсюдження коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу заявив, що це просто самодіяльність, а згода не є документом.

Фото: Dreamstime

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