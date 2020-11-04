Народний депутат від партії Слуга народу Жан Беленюк під час засідання Верховної Ради 4 листопада дивився фільм.

Парламентар постійно змінював пози та закривав рукою екран мобільного телефону, аби не потрапити в об’єктиви камер журналістів.

Через деякий час Беленюк вирішив ще й надіти навушники.

Однак журналісти все ж розмістили відео з нардепом.

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“Солодкий сон” Беленюка

Це вже не перший курйоз, який стався з народним депутатом від Слуги народу.

У вересні 2019 року, під час своєї першої сесії, Жан Беленюк заснув на робочому місці.

Тоді журналісти, які були в Раді, казали, що спортсмен все таки вставав, аби проголосувати за законопроекти.