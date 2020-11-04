Верховна Рада розпочне пленарне засідання 4 листопада о 10.00.

Народні депутати розглядатимуть низку законопроектів, зокрема внесення змін до Державного бюджету України 2020 та зміни закону Про судоустрій і статус суддів.

Окрім того, нардепи у першому читанні голосуватимуть за два законопроекти про зміни у Кримінальному кодексі України.

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Також на пленарному засіданні 4 листопада парламент розглядатиме три президентських законопроекти щодо ратифікації, зокрема про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах.

Засідання Ради 3 листопада

3 листопада Рада ухвалила зміни до держбюджету, у частині підтримки безробітних осіб та роботодавців, які стикаються з наслідками поширення коронавірусу.

Законопроект має на меті створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць. Депутати пропонують заохотити роботодавців, які зберігають чинні та створюють нові робочі місця насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.