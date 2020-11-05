Засідання Верховної Ради України 5 листопада розпочнеться о 10.00.

У четвер у народних депутатів насичений порядок денний, вони планують розглянути проекти законів про Державний бюджет України на 2021 рік та про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Крім того, у планах розгляд у першому читанні проекту закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, а також внесення змін до законодавства, що регламентує діяльність системи судоустрою та статус суддів.

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Також народні депутати хочуть переглянути питання державної допомоги сім’ям, де виховуються діти з тяжкими хворобами, і надання допомоги за частковим безробіттям на період карантину.

Засідання Ради 4 листопада

Під час засідання Верховної Ради України 4 листопада нардепи ухвалили документ про зменшення податків для підприємств у галузі культури та туризму.

Таким чином їх хочуть підтримати у непростий період карантину.

Детальніше про засідання Ради 4 листопада читайте на Фактах ICTV.