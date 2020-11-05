З Фонду для боротьби з коронавірусом планують витратити 60 млн грн для заготівлі гіперімунної плазми, за допомогою якої хочуть лікувати хворих на Covid-19.
Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
– Додатково 60 млн – це забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів витратними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу, – зазначив Віктор Ляшко.
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Як раніше заявляли в Міністерстві охорони здоров’я, в Україні для лікування пацієнтів хочуть виготовляти імуноглобулін з плазми тих, хто перехворів на коронавірус.
Зміни карантину в Україні
Віктор Ляшко повідомив, що в Україні не будуть запроваджувати додаткову карантинну зону.
Хоча в країні можуть змінювати вимоги до заходів, які діють на тій чи іншій території.
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