З Фонду для боротьби з коронавірусом планують витратити 60 млн грн для заготівлі гіперімунної плазми, за допомогою якої хочуть лікувати хворих на Covid-19.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Додатково 60 млн – це забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів витратними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу, – зазначив Віктор Ляшко.

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Як раніше заявляли в Міністерстві охорони здоров’я, в Україні для лікування пацієнтів хочуть виготовляти імуноглобулін з плазми тих, хто перехворів на коронавірус.

Зміни карантину в Україні

Віктор Ляшко повідомив, що в Україні не будуть запроваджувати додаткову карантинну зону.

Хоча в країні можуть змінювати вимоги до заходів, які діють на тій чи іншій території.

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