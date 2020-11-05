Доступна іпотека на покупку житла видаватиметься за ставками від 5 до 7%. Процентні ставки будуть фіксованими на весь період кредитування.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він розповів, що скоро створять спеціальну кампанію, яку докапіталізуватиме уряд. Вона забезпечуватиме створення фінансово-кредитних механізмів, а також запускатиме іпотечне кредитування та фінансовий лізинг на житло на прийнятних умовах.

– Планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн гривень за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7% річних на термін від 60 до 240 місяців. Перший внесок – не менше 20%, – зазначив Марченко.

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Він також додав, що передбачено ще й таку вимогу як не більш як 52 м² на одну людину. Йдеться про первинний ринок житла.

– Другий напрямок – фінансовий лізинг на термін до 20 років з процентного ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску, – зазначив Марченко

На першому етапі передбачається надати 12,5 тисячі іпотечних кредитів і купити 18,8 тисячі квартир у фінансовий лізинг.

Попит на іпотеку

У липні-вересні після пом’якшення карантинних обмежень в Україні відновилося кредитування.

У ІІІ кварталі 2020 року попит на іпотеку серед населення в банках зріс до рекордного рівня з 2013 року.

Також було зафіксовано найвищий рівень схвалення заявок на отримання іпотеки за всю історію досліджень Національного банку України.