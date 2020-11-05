Повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада. У другому турі місцевих виборів візьмуть участь чинний мер міста Геннадій Труханов (партія Довіряй справам) та Микола Скорик (Опозиційна платформа – За життя).

Відповідне рішення було ухвалене Одеською міською територіальною виборчою комісією.

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Постановою затверджено текст виборчого бюлетеня для повторного голосування на виборах Одеського міського голови.

– У виборчий бюлетень для повторного голосування включені кандидати на пост міського голови Одеси, які за результатами голосування на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року одержали найбільшу кількість голосів виборців – Скорик Микола Леонідович та Труханов Геннадій Леонідович, – повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Кількість виборців, які проголосували за того чи іншого кандидата, не вказана.

Вибори на Донбасі

Перший президент України Леонід Кравчук повідомив, що вибори на Донбасі можуть пройти 31 березня 2020.

Підготовлений українською стороною План спільних кроків для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, що і сприятиме проведенню виборів.

Джерело: Одеська міська рада