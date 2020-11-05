Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров’я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії коронавірусу.

Вони будуть представлені найближчим часом.

– Сьогодні МОЗ працює над сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими та німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики, – зазначив Шмигаль.

За його словами, ймовірно, основою протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, адже українська економіка не повинна страждати від тотального нокдауну.

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Окрім того Деним Шмигаль вважає, що до кінця листопаду в Україні показник кількості хворих на коронавірус може досягти 15 тис. осіб за добу, а до кінця 2020 року – до 20 тис. осіб за добу.

– На жаль, наші прогнози показують досить швидке зростання до кінця року. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тис. осіб, це вже не секрет. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тис., – сказав прем’єр-міністр.

Також Шмигаль зазначив, що вітчизняна медична система готується до такого виклику і витримає таке навантаження.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 листопада в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу – 9 850.

За минулу добу госпіталізовано – 1 269 осіб, одужали 8 378 українців. Померли від коронавірусу 193 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ – 983, Харківській області – 771,Хмельницькій – 550, Запорізькій – 523 та Донецькій – 506.