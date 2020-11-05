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Факти / Україна / Суспільство

Львів готує понад 300 додаткових місць для хворих на Covid-19

У Львові для пацієнтів, хворих на коронавірус, готують додаткові місця, де за потреби зможуть розмістити 350 людей.

Нове відділення розміститься в одному із корпусів Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, частину з якого винаймав медичний коледж. Наразі триває ремонт і розгортають кисневі точки.

Орієнтовна вартість робіт становить щонайменше 30 млн грн.

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Для роботи у новому відділенні терміново шукають лікарів та молодший медичний персонал. Наразі у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова є 300 ліжок для хворих на Covid-19, однак 280 з них вже зайняті.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 листопада на коронавірус в Україні захворіли ще 9 850 людей, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 430 467.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

У Львівській області за добу захворіли ще 430 людей, з них 216 – мешканці Львова. Від початку пандемії в області зафіксовано 32 069 випадків коронавірусу.

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