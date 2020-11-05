Листи до Prozorro відтепер можна надсилати в режимі онлайн

Офіційний портал з моніторингу публічних закупівель ДП Prozorro вводить систему електронного документообігу. Відтепер органи влади та підприємства зможуть надсилати документи в режимі онлайн.

Це значно спростить процедуру та сприятиме збереженню екології, кажуть у державному підприємстві.

Щоб надіслати електронні документи, потрібно зареєструватися у системі, створити угоду та додати необхідні матеріали. Підписати їх також можна у режимі онлайн.

Лист-відповідь від фахівців Prozorro надійде на електронну пошту.

Читайте: Після протестів КСУ замовив ґрати на двері та вікна на майже 50 тис. грн

Система Prozorro в Україні

Prozorro – це електронна платформа, через яку проводяться тендери. За допомогою неї можна стежити за перебігом публічних закупівель.

Замовник заявляє про свою потребу у певному товарі чи послузі на Prozorro, а підприємці виставляють свої пропозиції.

У результаті перемагають кандидати, чиї товари чи послуги більше відповідають вказаним характеристикам та ціновій політиці.

Джерело: Prozorro