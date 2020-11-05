Мітинг на Грушевського: між євробляхерами і поліцією почалися сутички

У Києві учасники масової акції Авто Євро Сила заблокували рух на перехресті вулиці Грушевського та Кріпосного провулку.

Мітингувальники на автомобілях з европейською реєстрацією поставили ультиматум владі – якщо законопроекти, які їх цікавлять, не розглянуть до 13.00, вони знову перекриють вулицю Грушевського, урядовий квартал та основні траси України.

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Вони вже розпочали розтавляти шини на вулиці.

Наразі правоохоронці намагаються розігнати протестувальників та звільнити рух для транспорту.

Вулиця Грушевського наразі перкрита від стадіону Динамо до станції метро Арсенальна. На вулицях Інституцька, Московська, Мечникова, Хрещатик, Кловський узвівз, бульвар Лесі Українки утворились пробки.

Мітинги під Радою

Під будівлею Верховної Ради декілька днів поспіль проходять мітинги власників авто з іноземною реєстрацією.

Учасники акції протесту вимагають доступного розмитнення авто та ухвалення законопроекту№3704. Люди свистять в дудки, дістають димові шашки та скандують слово “закон”. За цим законопроектом процедура розмитнення автомобіля з іноземною реєстрацією коштуватиме дешевше – €300-600.

Фото: Патрульна поліція Києва