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Факти / Україна / Суспільство

Найгірше на Буковині: які області не готові до послаблення карантину

У зв’язку з активним поширенням коронавірусу в Україні, деякі області не готові до послаблення карантинних заходів. Найбільше хворих на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині.

Найнижчий показник хворих на коронавірус у Кіровоградській області –  110,6 (-), Дніпропетровській області – 143,2 (+) та Вінницькій області – 185,9 (+).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільше хворих на 100 тис. населення у Чернівецькій області – 571,9 (+), у Хмельницькій області – 483,5 (+) та  Житомирській області – 478,5 (+)

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, до послаблення карантину не готові:

  • Волинська область;
  • Вінницька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область;
  • місто Київ.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 листопада, в Україні зафіксували новий антирекорд хворих на коронавірус – 9 850. Померло – 193 людини.

Від початку пандемії хворобу виявили у 430 467 українців.

Фото: Dreamstime

Джерело: МОЗ

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