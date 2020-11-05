У зв’язку з активним поширенням коронавірусу в Україні, деякі області не готові до послаблення карантинних заходів. Найбільше хворих на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині.

Найнижчий показник хворих на коронавірус у Кіровоградській області – 110,6 (-), Дніпропетровській області – 143,2 (+) та Вінницькій області – 185,9 (+).

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Найбільше хворих на 100 тис. населення у Чернівецькій області – 571,9 (+), у Хмельницькій області – 483,5 (+) та Житомирській області – 478,5 (+)

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, до послаблення карантину не готові:

Волинська область;

Вінницька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Львівська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область;

місто Київ.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 листопада, в Україні зафіксували новий антирекорд хворих на коронавірус – 9 850. Померло – 193 людини.

Від початку пандемії хворобу виявили у 430 467 українців.

Фото: Dreamstime