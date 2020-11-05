У зв’язку з активним поширенням коронавірусу в Україні, деякі області не готові до послаблення карантинних заходів. Найбільше хворих на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині.
Найнижчий показник хворих на коронавірус у Кіровоградській області – 110,6 (-), Дніпропетровській області – 143,2 (+) та Вінницькій області – 185,9 (+).
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Найбільше хворих на 100 тис. населення у Чернівецькій області – 571,9 (+), у Хмельницькій області – 483,5 (+) та Житомирській області – 478,5 (+)
Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, до послаблення карантину не готові:
- Волинська область;
- Вінницька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область;
- місто Київ.
Коронавірус в Україні
Станом на 5 листопада, в Україні зафіксували новий антирекорд хворих на коронавірус – 9 850. Померло – 193 людини.
Від початку пандемії хворобу виявили у 430 467 українців.
Фото: Dreamstime