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Факти / Україна / Політика

Ніхто і ніщо не зупинить співпрацю між країнами: Кулеба про результати виборів у США

Результати виборів у США не змінять вектор співпраці між країнами.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Попри те, що зараз з’явилося багато коментарів та прогнозів про те, якими будуть відносини України та США після виборів, я хочу заявити офіційну нашу позицію.

Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати надалі стратегічне партнерство між країнами. У цьому немає жодних сумнівів.

Очільник відомства наголосив, що відносини між Україною та США не базуються на персоналіях.

– Ніхто і ніщо не зможе зупинити розвиток наших відносин і підтримку США територіальної цілісності України.

Читайте: Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

Результати виборів у США

Підрахунок голосів у ключових штатах США ще триває, однак кандидат від Демократичної партії Джо Байден вже отримав повноцінну перемогу у Вісконсині та Мічигані.

Від оголошення перемоги над Дональдом Трампом його відділяє шість голосів. Для цього демократу потрібно виграти ще в одному штаті, наприклад у Неваді чи Пенсільванії.

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