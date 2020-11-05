Результати виборів у США не змінять вектор співпраці між країнами.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Попри те, що зараз з’явилося багато коментарів та прогнозів про те, якими будуть відносини України та США після виборів, я хочу заявити офіційну нашу позицію. Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати надалі стратегічне партнерство між країнами. У цьому немає жодних сумнівів.

Очільник відомства наголосив, що відносини між Україною та США не базуються на персоналіях.

– Ніхто і ніщо не зможе зупинити розвиток наших відносин і підтримку США територіальної цілісності України.

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Результати виборів у США

Підрахунок голосів у ключових штатах США ще триває, однак кандидат від Демократичної партії Джо Байден вже отримав повноцінну перемогу у Вісконсині та Мічигані.

Від оголошення перемоги над Дональдом Трампом його відділяє шість голосів. Для цього демократу потрібно виграти ще в одному штаті, наприклад у Неваді чи Пенсільванії.