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Факти / Україна

Рада відклала розгляд проекту закону про е-декларації

Верховна Рада розгляне законопроект про відновлення е-декларування наступного пленарного тижня. Його розглянуть разом із законопроектами, які необхідно ухвалити, аби недопустити конституційну кризу.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на пленарному засіданні 5 листопада. Він зазначив, що сьогодні законопроект не розглядатимуть.

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–  Ми розглянемо його на наступному тижні з іншим пакетом законопроектів, які важливі для Верховної Ради для подолання цієї кризи, – повідомив Разумков.

Проект закону №4304 про відновлення дії окремих положень закону про запобігання корупції та Кримінального кодексу України не розглянули 5 листопада, адже в середу народний депутат фракції  Слуга народу Олександр Дубинський зареєстрував альтернативний законопроект №4304-1.

За регламентом Верховна Рада не може порушити закон і розглянути документ №4304 без висновку профільного комітету щодо проекту Дубинського.

Рішення Конституційного суду України

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна. НАЗК закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій. 

У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроект №4304, який передбачає відновлення тих статтей закону Про запобігання корупції, які раніше скасував Конституційний Суд, зокрема норми про е-декларування. Його ініціатором є спікер парламенту Дмитро Разумков та понад 100 нардепів.

Фото: Dreamstime

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