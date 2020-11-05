Палац спорту – єдине місце у Києві, здатне впоратися з навантаженням теплових гармат, які включать для обігріву коронавірусних хворих.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пояснив, чому це місце обрали для розгортання мобільного госпіталю.

За його словами, під час підготовки до Євро-2012 для НСК Олімпійський і Палацу спорту збудували спеціальну підстанцію, а для роботи теплових гармат необхідно багато електроенергії.

Читайте: Найгірше на Буковині: які області не готові до послаблення карантину

Він погодився з тим, що лікарня, звісно, краще Палацу спорту, але в даній ситуації – це найкращий варіант, зазначивши, що РФ вже давно подібні спортивні споруди переобладнала під такі госпіталі.

Його розгортання, як зазначив Радуцький, може зайняти до трьох днів.

Додаткові госпіталі через Covid-19

Рішення про розгортання у Києві, Одесі та Маріуполі додаткових великих госпіталів для хворих на коронавірусів на випадок перевантаження медичних установ першої та другої хвилі ухвалено 11 жовтня.

За прогнозами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця листопада показник кількості хворих на коронавірус в Україні може сягнути 15 тис. осіб на добу, а до кінця 2020 року – до 20 тис.

Джерело: PavlovskyNEWS