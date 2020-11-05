Оновлено о 13.14. Станцію метро площа Льва Толстого та пересадку на Палац спорту відкрили для пасажирів.
Наразі вона працює у звичному режимі. Вибухонебезпечних пристроїв не виявили.
12. 14. У Києві станція метро Площа Льва Толстого закрита для пасажирів у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Окрім того, у КМДА зазначили, що станція Палац спорту також закрита на вхід та вихід для громадян, а також перехід до станції Площа Льва Толстого.
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Після завершення перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів буде опублікована інформація щодо відкриття станцій Київського метрополітену.
Мінування станцій метро
3 листопада надійшло анонімне повідомлення про мінування станції метро Хрещатик. На час перевірки станцію закрили на вхід та вихід.
У ході огляду станції на наявність вибухових пристроїв, нічого не було знайдено.