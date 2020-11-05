Україна планує створити вільну економічну зону не лише на Донбасі, але і в одній із західних областей.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також повинні спрацювати на об’єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати.

Керівник Офісу додав, що наразі питання створення економічної зони ще вирішується.

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Опитування Зеленського

Одне з питань президента під час місцевих виборів стосувалося необхідності створення вільної економічної зони на Донбасі.

За словами Володимира Зеленського, запровадження ВЕЗ для Донбасу – це важливіший момент для завершення війни.