PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна планує створити ВЕЗ на Донбасі та в одній із західних областей – Єрмак

Україна планує створити вільну економічну зону не лише на Донбасі, але і в одній із західних областей.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також повинні спрацювати на об’єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати.

Керівник Офісу додав, що наразі питання створення економічної зони ще вирішується.

Читайте: Прийдуть великі гроші. Зеленський пояснив, навіщо Донбасу потрібна ВЕЗ

Опитування Зеленського

Одне з питань президента під час місцевих виборів стосувалося необхідності створення вільної економічної зони на Донбасі.

За словами Володимира Зеленського, запровадження ВЕЗ для Донбасу – це важливіший момент для завершення війни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка