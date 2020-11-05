Коронавірус в Україні 5 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби, з них дітей – 369, медпрацівників – 514.
Загалом від початку пандемії коронавірус виявили у 430 467 українців.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 269 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8 378 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75 598 (методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Скільки хворих у регіонах:
- Київ – 41 373 випадки;
- Вінницька область – 11 644 випадки;
- Волинська область – 14 889 випадків;
- Дніпропетровська область – 16 600 випадків;
- Донецька область – 12 873 випадки;
- Житомирська область – 16 598 випадків;
- Закарпатська область – 15 849 випадків;
- Запорізька область – 11 750 випадків;
- Івано-Франківська область – 22 521 випадок;
- Київська область – 18 329 випадків;
- Кіровоградська область – 2 813 випадків;
- Луганська область – 4 104 випадки;
- Львівська область – 32 069 випадків;
- Миколаївська область – 9 306 випадків;
- Одеська область – 26 838 випадків;
- Полтавська область – 11 079 випадків;
- Рівненська область – 20 671 випадок;
- Сумська область – 13 196 випадків;
- Тернопільська область – 21 499 випадків;
- Харківська область – 40 330 випадків;
- Херсонська область – 48 52 випадки;
- Хмельницька область – 17 989 випадків;
- Черкаська область – 10 085 випадків;
- Чернівецька область – 23 708 випадків;
- Чернігівська область – 9 502 випадки.
Коронавірус 4 листопада
В Україні станом на ранок 4 листопада на коронавірус захворіли ще 9 524 людини, від початку пандемії вже 420 617.
Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина, за добу їхня кількість збільшилась ще на 199 хворих.