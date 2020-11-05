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Факти / Україна / Суспільство

В Україні новий антирекорд добового приросту Covid-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби, з них дітей – 369, медпрацівників – 514.

Загалом від початку пандемії коронавірус виявили у 430 467 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 269 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 8 378 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 75 598 (методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).

Коронавірус в Україні 5 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Скільки хворих у регіонах:

  • Київ – 41 373 випадки;
  • Вінницька область – 11 644 випадки;
  • Волинська область – 14 889 випадків;
  • Дніпропетровська область – 16 600 випадків;
  • Донецька область – 12 873 випадки;
  • Житомирська область – 16 598 випадків;
  • Закарпатська область – 15 849 випадків;
  • Запорізька область – 11 750 випадків;
  • Івано-Франківська область – 22 521 випадок;
  • Київська область – 18 329 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 813 випадків;
  • Луганська область – 4 104 випадки;
  • Львівська область – 32 069 випадків;
  • Миколаївська область – 9 306 випадків;
  • Одеська область – 26 838 випадків;
  • Полтавська область – 11 079 випадків;
  • Рівненська область – 20 671 випадок;
  • Сумська область – 13 196 випадків;
  • Тернопільська область – 21 499 випадків;
  • Харківська область – 40 330 випадків;
  • Херсонська область – 48 52 випадки;
  • Хмельницька область – 17 989 випадків;
  • Черкаська область – 10 085 випадків;
  • Чернівецька область – 23 708 випадків;
  • Чернігівська область – 9 502 випадки.

Коронавірус 4 листопада

В Україні станом на ранок 4 листопада на коронавірус захворіли ще 9 524 людини, від початку пандемії вже 420 617.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина, за добу їхня кількість збільшилась ще на 199 хворих.

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