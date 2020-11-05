За жовтень роботодавці подали до Фонду соціального страхування заяви-розрахунки на оплату понад 396 тис. листків непрацездатності на загальну суму 1,2 млрд грн.

Це майже на 130 тис. (49%) лікарняних більше, ніж у вересні 2020 року.

Фінансування допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється ФССУ на підставі отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.

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