За жовтень роботодавці подали до Фонду соціального страхування заяви-розрахунки на оплату понад 396 тис. листків непрацездатності на загальну суму 1,2 млрд грн.
Це майже на 130 тис. (49%) лікарняних більше, ніж у вересні 2020 року.
Фінансування допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється ФССУ на підставі отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.
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✅ Упродовж минулого місяця роботодавці подали до Фонду соціального страхування України заяви-розрахунки на оплату понад…
Опубликовано Фонд соціального страхування України Четверг, 5 ноября 2020 г.
Коронавірус в Україні 5 листопада
Станом на 5 листопада в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу – 9 850.
За день госпіталізували 1 269 хворих, а одужали 8 378 українців. Померли через ускладенення коронавірусу 193 людини.
Найбільше нових випадків зареєстровано у Києві – 983, Харківській області – 771, Хмельницькій – 550, Запорізькій – 523 та Донецькій – 506.