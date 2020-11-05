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Факти / Україна / Суспільство

Вимагати від працівників результати ПЛР-тестування незаконно – Ляшко

Вимагати від працівників підприємств та державних закладів негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус суперечить українському законодавству.

Про це під час брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Велика кількість керівників установ не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний, і вимагає негативний ПЛР-тест. Це суперечить нашому законодавству.

Натомість Віктор Ляшко пояснив, що існує лише три причини для закриття лікарняного особі з коронавірусом:

  1. Проходить 10 днів з першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні;
  2. 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР, при цьому три дні симптоми відсутні;
  3. Отримання негативного тесту ПЛР.

Червона зона: як працюватимуть школи та садочки

Також під час брифінгу Віктор Ляшко розповів, як працюватимуть школи та садочки в червоній зоні карантину в Україні.

На тлі запропонованих карантинних обмежень МОЗ планує дозволити роботу дитячих садків та шкіл у червоній зоні.

Школи будуть відвідувати лише учні початкової школи, 1-4 класів. Старші учні перейдуть на дистанційну систему навчання.

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