5 листопада у світі і Україні продовжують фіксувати погіршення епідситуації. У багатьох країнах посилюють карантинні заходи, хоча є держави, де обмеження послаблюють.

Станом на четвер у світі виявили 48 млн підтверджених випадків коронавірусу, за добу – понад 700 тис. нових.

Україна з 430 467 підтвердженими та 9 850 новими випадками Covid-19 посідає 20 місце у цьому антирейтингу. 5 листопада у країні зафіксували черговий антирекорд добового приросту.

Через поширення коронавірусу в багатьох країнах світу посилюють карантин – протягом жовтня про запровадження обмежень заявляли представники влади Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, Чехії, Болгарії, Швейцарії, Польщі, Словаччини, Великої Британії.

Про нові заходи боротьби з коронавірусом заявили і в Туреччині, в країні планують обмежити роботу громадських закладів харування, театрів і кіно. А у Греції запроваджують локдаун на три тижні.

А Ізраїль навпаки послаблює карантин – з 8 листопада в країні дозволили роботу вуличних магазинів.

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В Україні найскладніша епідситуація у Харківській, Львівській і Одеській областях, а також в Києві – 41 373 підтверджених випадки захворювання Covid-19 і 983 нових.

Поки в країні діє адаптивний карантин – до 31 грудня 2020 року. Згідно з офіційною позицією МОЗ, поки запровадження локдауну в Україні не передбачається, хоча посилення можуть бути.

Так, в Україні можуть запровадити нові обмеження, серед них:

окремий час для обслуговування літніх людей у магазинах – з 10.00 до 12.00;

обмеження роботи закладів харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у ТРЦ;

заборона на проведення всіх масових культурних заходів;

обмеження діяльності спортивних залів, басейнів;

заборона на роботу закладів, які не дотримуються санітарних норм.

Ці рекомендації поки перебувають на розгляді.

Крім того, у населених пунктах червоної зони хочуть дозволити роботу лише дитячих садків і шкіл з 1 до 4 класу.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 5 листопада, за останню добу в країні 1 269 хворих госпіталізували до лікарень.

За день вірус забрав життя 193 людей, одужати вдалося 8 378 пацієнтам.

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