5 листопада у світі і Україні продовжують фіксувати погіршення епідситуації. У багатьох країнах посилюють карантинні заходи, хоча є держави, де обмеження послаблюють.
Станом на четвер у світі виявили 48 млн підтверджених випадків коронавірусу, за добу – понад 700 тис. нових.
Україна з 430 467 підтвердженими та 9 850 новими випадками Covid-19 посідає 20 місце у цьому антирейтингу. 5 листопада у країні зафіксували черговий антирекорд добового приросту.
Через поширення коронавірусу в багатьох країнах світу посилюють карантин – протягом жовтня про запровадження обмежень заявляли представники влади Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, Чехії, Болгарії, Швейцарії, Польщі, Словаччини, Великої Британії.
Про нові заходи боротьби з коронавірусом заявили і в Туреччині, в країні планують обмежити роботу громадських закладів харування, театрів і кіно. А у Греції запроваджують локдаун на три тижні.
А Ізраїль навпаки послаблює карантин – з 8 листопада в країні дозволили роботу вуличних магазинів.
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В Україні найскладніша епідситуація у Харківській, Львівській і Одеській областях, а також в Києві – 41 373 підтверджених випадки захворювання Covid-19 і 983 нових.
Поки в країні діє адаптивний карантин – до 31 грудня 2020 року. Згідно з офіційною позицією МОЗ, поки запровадження локдауну в Україні не передбачається, хоча посилення можуть бути.
Так, в Україні можуть запровадити нові обмеження, серед них:
- окремий час для обслуговування літніх людей у магазинах – з 10.00 до 12.00;
- обмеження роботи закладів харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у ТРЦ;
- заборона на проведення всіх масових культурних заходів;
- обмеження діяльності спортивних залів, басейнів;
- заборона на роботу закладів, які не дотримуються санітарних норм.
Ці рекомендації поки перебувають на розгляді.
Крім того, у населених пунктах червоної зони хочуть дозволити роботу лише дитячих садків і шкіл з 1 до 4 класу.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 5 листопада, за останню добу в країні 1 269 хворих госпіталізували до лікарень.
За день вірус забрав життя 193 людей, одужати вдалося 8 378 пацієнтам.
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