5 листопада набуло чинності рішення РНБО щодо бюджету України на 2021 рік, пов’язане із забезпеченням сфери національної безпеки і оборони.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №486/2020.

Цим документом Кабміну доручається передбачити у держбюджеті на наступний рік видатки на сфери оборони і забезпечення національної безпеки обсягом не менше 5,93% від ВВП для сектору безпеки і оборони України.

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Крім того, у документі озвучені такі позиції:

фінансування цього сектору має бути не меншим 267 250,9 млн грн, зокрема – не меншим 233 111,2 млн грн із загального фонду держбюджету, 14 139,7 млн ​​грн – зі спеціального фонду держбюджету;

Кабмін має передбачити надання державних гарантій обсягом до 20 000 млн грн для виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами, залученими для фінансування програм для підвищення обороноздатності;

пріоритетні напрями у 2021 році – розвиток сектору, згідно з вимогами НАТО, і закупівля нової зброї, зокрема ракетного, артилерійського озброєння, бронетехніки, високоточних засобів ураження і продуктів спеціальної хімії.

Держбюджет 2021

Наприкінці року в Україні традиційно розглядають бюджет країни на наступний рік.

5 листопада Рада проголосувала за бюджет на 2021 рік у першому читанні.

Детальніше про ухвалення державного бюджету на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.