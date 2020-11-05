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Факти / Україна

Зеленський затвердив рішення РНБО щодо фінансування сфери оборони у 2021 році

5 листопада набуло чинності рішення РНБО щодо бюджету України на 2021 рік, пов’язане із забезпеченням сфери національної безпеки і оборони.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №486/2020.

Цим документом Кабміну доручається передбачити у держбюджеті на наступний рік видатки на сфери оборони і забезпечення національної безпеки обсягом не менше 5,93% від ВВП для сектору безпеки і оборони України.

Читайте: Доходи держбюджету за 10 місяців 2020 року склали 842,31 млрд грн

Крім того, у документі озвучені такі позиції:

  • фінансування цього сектору має бути не меншим 267 250,9 млн грн, зокрема – не меншим 233 111,2 млн грн із загального фонду держбюджету, 14 139,7 млн ​​грн – зі спеціального фонду держбюджету;
  • Кабмін має передбачити надання державних гарантій обсягом до 20 000 млн грн для виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами, залученими для фінансування програм для підвищення обороноздатності;
  • пріоритетні напрями у 2021 році – розвиток сектору, згідно з вимогами НАТО, і закупівля нової зброї, зокрема ракетного, артилерійського озброєння, бронетехніки, високоточних засобів ураження і продуктів спеціальної хімії.

Держбюджет 2021

Наприкінці року в Україні традиційно розглядають бюджет країни на наступний рік.

5 листопада Рада проголосувала за бюджет на 2021 рік у першому читанні.

Детальніше про ухвалення державного бюджету на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

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