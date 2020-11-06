Станом на 6 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 440 188 громадян країни.

За добу – 9 721 новий випадок, з них – 304 дитини та 468 медпрацівників.

Померло від вірусу за час пандемії 8 125 українців, за добу – 201. Одужати вдалося 195 544 особам, за день – 10 762.

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За останню добу до лікарень країни госпіталізували 1 517 пацієнтів. За увесь час фахівці провели понад 3,5 млн тестувань методом ПЛР.

Найбільшу кількість нових випадків підтвердили у Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях, а також у столиці – 1 002 нових хворих.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.

Коронавірус в Україні 5 листопада

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 5 листопада, в країні підтвердили 430 467 випадків захворювання.

Добовий приріст склав 9 850 нових хворих, що було черговим антирекордом.

Найскладніша епідситуація у Харківській, Львівській, Одеській областях, а також у Києві.