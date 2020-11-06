Станом на 6 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 440 188 громадян країни.
За добу – 9 721 новий випадок, з них – 304 дитини та 468 медпрацівників.
Померло від вірусу за час пандемії 8 125 українців, за добу – 201. Одужати вдалося 195 544 особам, за день – 10 762.
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За останню добу до лікарень країни госпіталізували 1 517 пацієнтів. За увесь час фахівці провели понад 3,5 млн тестувань методом ПЛР.
Найбільшу кількість нових випадків підтвердили у Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях, а також у столиці – 1 002 нових хворих.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 11 923 випадки;
- Волинська область – 15 313 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
- Донецька область – 13 128 випадків;
- Житомирська область – 17 189 випадків;
- Закарпатська область – 16 268 випадків;
- Запорізька область – 12 196 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
- Київська область – 18 763 випадки;
- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
- Луганська область – 4 214 випадків;
- Львівська область – 32 425 випадків;
- Миколаївська область – 9 605 випадків;
- Одеська область – 27 392 випадки;
- Полтавська область – 11 337 випадків;
- Рівненська область – 21 026 випадків;
- Сумська область – 13 635 випадків;
- Тернопільська область – 21 708 випадків;
- Харківська область – 41 131 випадок;
- Херсонська область – 5 027 випадків;
- Хмельницька область – 18 438 випадків;
- Черкаська область – 10 292 випадки;
- Чернівецька область – 24 079 випадків;
- Чернігівська область – 9 787 випадків.
Коронавірус в Україні 5 листопада
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 5 листопада, в країні підтвердили 430 467 випадків захворювання.
Добовий приріст склав 9 850 нових хворих, що було черговим антирекордом.
Найскладніша епідситуація у Харківській, Львівській, Одеській областях, а також у Києві.