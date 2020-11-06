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Факти / Україна

9 721 новий випадок Covid-19: в Україні стабільно складна епідситуація

Станом на 6 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 440 188 громадян країни.

За добу – 9 721 новий випадок, з них – 304 дитини та 468 медпрацівників.

Померло від вірусу за час пандемії 8 125 українців, за добу – 201. Одужати вдалося 195 544 особам, за день – 10 762.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

За останню добу до лікарень країни госпіталізували 1 517 пацієнтів. За увесь час фахівці провели понад 3,5 млн тестувань методом ПЛР.

Найбільшу кількість нових випадків підтвердили у Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях, а також у столиці – 1 002 нових хворих.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 11 923 випадки;
  • Волинська область – 15 313 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
  • Донецька область – 13 128 випадків;
  • Житомирська область – 17 189 випадків;
  • Закарпатська область – 16 268 випадків;
  • Запорізька область – 12 196 випадків;
  • Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
  • Київська область – 18 763 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 891 випадок;
  • Луганська область – 4 214 випадків;
  • Львівська область – 32 425 випадків;
  • Миколаївська область – 9 605 випадків;
  • Одеська область – 27 392 випадки;
  • Полтавська область – 11 337 випадків;
  • Рівненська область – 21 026 випадків;
  • Сумська область – 13 635 випадків;
  • Тернопільська область – 21 708 випадків;
  • Харківська область – 41 131 випадок;
  • Херсонська область – 5 027 випадків;
  • Хмельницька область – 18 438 випадків;
  • Черкаська область – 10 292 випадки;
  • Чернівецька область – 24 079 випадків;
  • Чернігівська область – 9 787 випадків.

Коронавірус в Україні 5 листопада

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 5 листопада, в країні підтвердили 430 467 випадків захворювання.

Добовий приріст склав 9 850 нових хворих, що було черговим антирекордом.

Найскладніша епідситуація у Харківській, Львівській, Одеській областях, а також у Києві.

Фото: Dreamstime

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