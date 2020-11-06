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Факти / Україна / Суспільство

Доба на Донбасі: бойовики 11 разів порушили перемир’я, є поранений

За минулу добу на Донбасі російські найманці 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Вони використовували стрілецьку зброю, кулемети і гранатомети різних систем, а також безпілотний літальний апарат.

Обстріли бойовиків зафіксували поблизу Старогнатівки, Авдіївки, Водяного та Ужівки. Українські військові відкрили вогонь у відповідь біля Водяного.

Біля Попасної бойовики стріляли з великокаліберного кулемета. Там же скинули з дрона осколкові гранати ВОГ-17, які поранили українського військового. Стан бійця задовільний — він у лікарні.

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5 листопада у штабі заявляли про загострення ситуації на Донбасі, але зранку 6 листопада запевнили, що ситуація стабілізувалася.

Сервісний центр на КПВВ

Україна готова запустити сервісний хаб з відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду у Щасті Луганської області. У ньому можна буде отримати банківські, пенсійні та інші послуги.

У сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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