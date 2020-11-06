Доброволець Андрій Шараскін став нардепом від Голосу

Андрій Шараскін став народним депутатом від фракції Голос та вже склав присягу депутата.

Він став депутатом у списку партії замість Святослава Вакарчука, який склав свої депутатські повноваження.

На засіданні Верховної Ради 6 листопада було оголошено про входження Шараскіна до фракції Голос.

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Він займатиметься питаннями нацбезпеки та оборони і працюватиме у Комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Андрій Шараскін — доброволець, науковець, режисер та актор. Учасник Революції Гідності, з початку серпня 2014 року до січня 2016 року — учасник російсько-української війни.

За участь у захисті Донецького аеропорту він отримав орден За мужність III ступеня та відзнаку президента України — медаль Учасник антитерористичної операції. Також має відзнаку Міністра оборони Знак пошани.

Вакарчук склав повноваження

26 червня на позачерговому з’їзді партії Голос було ухвалене рішення про позбавлення Вакарчука мандата.

Після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишився членом партії, а фракцію поповнив наступний кандидат з передвиборчого списку – Андій Шараскін.