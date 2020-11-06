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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар продовжує дешевшати: курс валют на 6 листопада

Курс долара станом на 6 листопада продовжує дешевшати. А от євро навпаки зросло у ціні, порівняно з попереднім банківським днем.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,36 грн, що на 14 копійок менше, ніж було 5 листопада.

Євро здорожчало на 16 копійок – з 33,42 грн/1€ до 33,58 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

Читайте: Ситуація напружена: скільки коштуватиме долар у листопаді

Курс валют в Україні від НБУ на 06.11:

  • $1 – 28,36 грн;
  • €1 – 33,58 грн;
  • 1 польський злотий – 7,44 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс валют НБУ на 6 листопада 2020 на Україні

Що буде з курсом долара у 2021 році

За словами економічного експерта Олега Пендзина, до кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

Крім того, на його думку, наразі Нацбанк України володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.

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