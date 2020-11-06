Електрифікація та оновлення поїздів – Жмак про майбутнє Укрзалізниці

Влада вже давно взялася за роботу над Укрзалізницею, адже тривалий час компанія показувала прибуток лише на папері.

Нині на її розвиток навіть виділятимуть кошти з бюджету. І вже наступного року Укрзалізниця планує показати стабільний прибуток, який дасть їй можливість закріпити позиції і почати підйом.

Про те, яких змін очікувати у діяльності Укрзалізниці та як це вплине на неї – в інтерв’ю голови правління УЗ Володимира Жмака.

– Як саме відбуватиметься оновлення Укрзалізниці? На що насамперед підуть кошти?

– Насамперед нам необхідно займатися електрифікацією. Ще одна частина коштів запланована на верхню будову колії, контактний дріт і його підтримку. Інфраструктура значною мірою зношена і без термінового оновлення і вкладення коштів нам буде дуже важко забезпечити належний рух.

Один із перших наших проектів – це електрифікація ділянки від Ковеля до Ізова. Це нам дасть можливість не змінюючи локомотив доставляти вантаж, наприклад, зі Знам’янки прямо до кордону.

Зараз ми змінюємо електровоз на тепловоз в Ковелі. Це втрата часу і коштів.

Ще один проект розрахований на електрифікацію ділянки, що йде до Польщі. Якраз шлях, яким Україна отримує паливно-мастильні матеріали і паливо.

– На оновлення пасажирських вагонів виділятимуть кошти?

– Про пасажирські вагони йдеться у державній програмі щодо придбання у Крюківського вагоноремонтного заводу пасажирських вагонів і дизельних поїздів. Наші інвестиції спрямовані на вантажні вагони і капітальний ремонт вагонів.

Щодо фінансування державної програми поки немає фінального рішення. Попередньо – це 3 млрд грн, направлених на закупівлю пасажирських вагонів та дизель-поїздів. Залежно від їхньої вартості, планується купити два або три вагони.

Це буде повністю новий рухомий склад.

– Які плани на оновлення поїздів?

– Оновленням поїздів ми займаємося самостійно, власним коштом. Ми ремонтуємо пасажирські вагони на Київському вагоноремонтному заводі і в Каховці. Буквально вчора закінчили ремонт двох вагонів.

Вартість ремонту складає приблизно третину від вартості нового вагону. Тому, звичайно, ми рухатимемось паралельними шляхами – ремонтом власним коштом і сподіваючись на допомогу держави у придбанні нових.

– Скільки грошей йде на заплановане оновлення рухомого складу?

– До кінця цього року ми плануємо інвестувати 400 млн грн і 350 млн грн в ремонт вагонів. Скільки точно вагонів відремонтують поки не можу сказати, адже вартість кожного вагону різниться.

Є зовсім “вбиті” вагони, в яких через дірки щебінь сиплеться. Це – практично половина від вартості нового вагону, який коштує $30-35 тис. Є ремонти зовсім невеликі, які зможуть повернути вагони на колії і вартість складатиме до 10% від вартості нового вагону.

– Чи відбулося зниження ціни на квитки першого класу на поїзди Інтерсіті?

– Так, воно відбулося з 1 листопада. Ми затвердили на правлінні зниження ціни на квитки першого класу Інтерсіті та Інтерсіті плюс для того, щоб подивитись, як відреагує ринок і зробити перший клас більш доступним.

Їхня вартість знизилася приблизно на 20%. Ми вирішили знизити лише ціну на квитки першого класу Інтерсіті, оскільки це наша єдина можливість. Ціни на інші квитки регулюється державою.

– Ви вважаєте, що реально зробити Укрзалізницю прибутковою компанією під час коронакризи?

– Це цілком реально, інакше б я про це не казав. Ми оптимісти і вже зробили перші кроки для того, щоб змінити напрямок з руху донизу на підйом. Перші успіхи у нас вже є.

Ми перевозимо більше вантажів, що дасть нам більший дохід і він дозволить, разом з оптимізацією видатків та реструктуризацією кредитних зобов’язань закінчити рік в плюсі.

Аліна Матвійчук

Владислав Бомбела