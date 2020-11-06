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Факти / Україна / Політика

Година запитань до уряду і боротьба з Covid-19: онлайн-трансляція Ради 6 листопада

П’ятничне пленарне засідання Верховної Ради 6 листопада традиційно розпочнеться з години запитань до уряду.

Перед нардепами виступить прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який розповість про боротьбу з коронавірусом та підготовку бюджету.

Після цього депутати розглянуть внесення змін до закону України Про освіту, а також внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти.

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У першому читанні на розгляд винесений проект закону про систему громадського здоров’я і внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України .

Розглянуть нардепи і внесення змін до статті 13 закону України Про охорону дитинства щодо збільшення пільг для дітей із багатодітних сімей.

Які ще законопроекти планують розглядати нардепи 6 листопада можна переглянути у порядку денному Верховної Ради на Фактах ICTV.

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