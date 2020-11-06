Згідно з результатами місцевих виборів 2020, до Київської міської ради пройшли сім партій, які подолали необхідний п’ятивідсотковий бар’єр.

Найбільшу кількість депутатів завела Європейська солідарність – 31. На одного менше буде у партії мера Віталія Кличка УДАР – 30.

Також в КМДА можна буде побачити представників від Єдності, Батьківщини, Опозиційної платформи – За життя, Слуги народу і Голосу.

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Серед обраних депутатів дружина п’ятого президента України Марина Порошенко, колишні мери столиці Олександр Омельченко та Олександр Попов, колишній футболіст Олександр Шовковський, дружина очільника МЗС Євгенія Кулеба, колишній очільник митниці Максим Нефьодов та інші.

Повний список депутатів Київської міської ради

Європейська солідарність (31 депутат)

Марина Порошенко

Віктор Кононенко

Костянтин Усов

Володимир Андрусишин

Наталія Пастухова

Ігор Хацевич

Павло Бойченко

Ольга Чайка

Володимир Прокопів

Людмила Ковалевська

Леонід Ємець

Ігор Баленко

Олександр Супрун

Андрій Задерейко

Андрій Порайко

Олександр Погребиський

Сергій Артеменко

Тарас Криворучко

Олександр Міщенко

Владислав Турець

Ірина Некорак

Ірина Ар’єва

Сергій Франц

Олексій Окопний

Вадим Сторожук

Ганна Коваленко

Георгій Ясинський

Ольга Галицька

Олександр Тимченко

Дінара Габібуллаєва

Олег Левченко

УДАР (30 депутатів)

Віталій Кличко

Олександр Шовковський

Юлія Лимар

Владислав Андронов

Роман Романюк

Дмитро Білоцерковець

Володимир Бондаренко

Дмитро Калініченко

Олеся Пинзеник

Володимир Гончаров

Олександр Гончаров

Максим Макаренко

Ганна Старостенко

Віктор Грушко

Михайло Іщенко

Ігор Опадчий

Олена Овраменко

Олесь Маляревич

Андрій Странніков

Мирослава Смирнова

Богдан Чорній

Михайло Тереньєв

Валентин Мондриївський

Віктор Брагінський

Олеся Зубрицька

Вікторія Муха

В’ячеслав Непоп

Олег Костюшко

Катерина Кириченко

Дмитро Банас

Єдність (14 депутатів)

Олександр Омельченко

Юлія Ярмоленко

Наталія Берікашвілі

Сергій Кримчак

Олеся Самолученко

Оксана Поцілуйко

Ярослав Федоренко

Ігор Шпак

Вадим Іванченко

Віталій Павлик

Юрій Сулига

Ольга Веремеєнко

Ваган Товмасян

Роман Ярошенко

Опозиційна платформа – За життя (12 депутатів)

Олександр Попов

Юлія Симуніна

Михайло Царенко

Олександр Плужник

Олена Букало

Ігор Кириленко

Юлія Уласик

Марія Марк

Михайло Наконечний

Рустем Ахметов

Володимир Кравець

Володимир Яловий

Слуга народу (12 депутатів)

Євгенія Кулеба

Михайло Присяжнюк

Олена Говорова

Юрій Федоренко

Владислав Трубіцин

Лілія Пашинна

Георгій Зантарая

Андрій Вітренко

Вікторія Бурдукова

Анатолій Конопелько

Євген Кузьменко

Ксенія Семенова

Батьківщина (12 депутатів)

Олексій Кучеренко

Віталій Нестор

Денис Москаль

Олександра Кужель

Ольга Гоцуляк

Алла Шлапак

Юрій Зубко

Олена Марченко

Ігор Галайчук

Володимир Слончак

Ганна Свириденко

Олександр Бродський

Голос (9 депутатів)

Максим Нефьодов

Зоя Ярош

Костянтин Богатов

Аліна Михайлова

Григорій Маленко

Олександр Лінчевський

Василь Потапенко

Тарас Козак

Вадим Васильчук

Також 6 листопада Київська міська територіальна комісія оголосила, що мером Києва став Віталій Кличко. У першому турі він набрав 50,52% голосів. За кандидатуру Кличка віддав свій голос 365 161 киянин.