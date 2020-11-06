Станом на 6 листопада у Києві зафіксували 1 002 нових випадки коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.

Загалом у столиці 42 375 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких 841 став летальними.

Вже третій день поспіль Київ фіксує найбільшу кількість нових випадків за добу в Україні.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: