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Факти / Україна

Київ та ще чотири міста можуть потрапити до червоної зони наступного тижня

Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ та Херсон можуть потрапити до червоної зони вже наступного тижня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, ці обласні центри потраплять до червоної зони, якщо там збережеться поточна динаміка захворюваності.

Читайте: Лише червона та помаранчева: в Україні оновили зони карантину

Ляшко підкреслив, що на всій території України, крім регіонів з червоної зони, встановлюється помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки.

Це означає, що там заборонено проведення масових заходів за участю понад 20 осіб. У транспорті не можна перевозити пасажирів більше ніж є  посадкових місць. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на винос і з наповненістю не більше 50%. Крім того, запроваджується заборона на проведення дискотек і роботу нічних клубів.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 440 188 громадян країни.

За добу – 9 721 новий випадок, з них – 304 дитини та 468 медпрацівників.

Померло від вірусу за час пандемії 8 125 українців, за добу – 201. Одужати вдалося 195 544 особам, за день – 10 762.

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