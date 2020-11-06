Не всі хворі на коронавірус або з підозрою на нього мають бути госпіталізовані. Лікування у стаціонарі відбувається лише після огляду лікаря та за наявності певних показань.

Про це під час брифінгу 6 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Лікарня – це не санаторій. Госпіталізація має відбуватися лише за показаннями, за встановленим лікарем діагнозом і за направленням, – зазначив Максим Степанов.

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За його словами, госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим за наявності хоча б однієї із перелічених ознак:

частота дихання – 10 або понад 30 дихальних рухів за хвилину;

сатурація під час вимірювання пульсоксиметром менша ніж 92;

порушення свідомості;

наявність супутніх захворювань (патології дихальної та серцево-судинної систем, цукровий діабет).

Госпіталізація в Україні

У МОЗ попереджали, что через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні можуть сортувати пацієнтів.

Це пов’язано з тим, що медична система країни може бути перевантажена, і лікарі будуть не в змозі надати допомогу всім.

Детальніше про проблему з ліжками для хворих на коронавірус читайте на Фактах ICTV.