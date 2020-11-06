PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Лікарня – не санаторій: у МОЗ назвали критерії госпіталізації хворих на Covid-19

Не всі хворі на коронавірус або з підозрою на нього мають бути госпіталізовані. Лікування у стаціонарі відбувається лише після огляду лікаря та за наявності певних показань.

Про це під час брифінгу 6 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Лікарня – це не санаторій. Госпіталізація має відбуватися лише за показаннями, за встановленим лікарем діагнозом і за направленням, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити наступного тижня – Степанов

За його словами, госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим за наявності хоча б однієї із перелічених ознак:

  • частота дихання – 10 або понад 30 дихальних рухів за хвилину;
  • сатурація під час вимірювання пульсоксиметром менша ніж 92;
  • порушення свідомості;
  • наявність супутніх захворювань (патології дихальної та серцево-судинної систем, цукровий діабет).

Госпіталізація в Україні

У МОЗ попереджали, что через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні можуть сортувати пацієнтів.

Це пов’язано з тим, що медична система країни може бути перевантажена, і лікарі будуть не в змозі надати допомогу всім.

Детальніше про проблему з ліжками для хворих на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх