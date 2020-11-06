У п’ятницю, 6 листопада, пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться традиційно з Години запитань до уряду.

Народні обранці заслухають звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо боротьби з коронавірусом та підготовки бюджету.

У порядку денному також близько 30 питань, винесених на перше та друге читання.

Серед них: законопроект щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти, а також – внесення змін до закону Про освіту (щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах).

Нардепи повинні розглянути зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

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Окрім того, вони мають включити до порядку денного законопроект щодо відновлення дії окремих положень закону Про запобігання корупції та Кримінального кодексу України.

На розгляд парламенту також винесено проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти осіб, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Порядок денний Ради на 6 листопада

На засіданні 5 листопада Верховна Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки.

Зокрема, нардепи проголосували за зміни до закону Про запобігання корупції.