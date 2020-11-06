Помер Михайло Жванецький – реакція світу на смерть сатирика

6 листопада стало відомо, що на 87-му році життя помер відомий сатирик Михайло Жванецький.

На смерть легенди уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

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– Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю, – зазначив Зеленський.

Також свої співчуття уже висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– От і все. Ти пішов від нас назавжди. Непоправна втрата. Друг мій, ти незабутній. Ти завжди в моєму серці, – написала російська співачка Алла Пугачова.

Гуморист Сергій Дроботенко зазначив, що ніхто не зрівняється з талановитим Михайлом Жванецьким.

Смерть Михайла Жванецького

6 листопада помер Михайло Жванецький у віці 86 років у місті Москва. Минулого року лікарі діагностували у нього рак, внаслідок якого і сталася смерть.

У жовтні цього року Жванецький повідомив про завершення кар’єри. У нього залишилася дружина Наталя та син Дмитро.