В Україні не буде вводиться чорна карантинна зона, а ця інформація не що інше, як фейк.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що це питання навіть не обговорювалося.

– Мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалося, ніяких чорних зон ніхто не пропонував вводити, – заявив Степанов.

Верховна Рада проголосувала за запровадження штрафів для громадян за перебування у громадських місцях і транспорті без масок.

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Штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 грн, а виписуватимуть його на одразу на місці.

Введення карантину вихідного дня в Україні обговорюється на рівні різних робочих груп.

Максим Степанов зазначив, що під час карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

За словами міністра, такий карантин почне діяти 14-15 листопада.

Медичний заклад Феофанія, що знаходиться у Києві, з середини вересня приймає хворих на коронавірус.

Для цього у клініці виділили окрему будівлю та переобладнали її спеціально для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Румунія через спалах захворюваності на коронавірус з 9 листопада запроваджує загальнонаціональну нічну комендантську годину і закриває всі школи.

Ці обмеження вводяться на 30 днів. Згідно з ними, після 21.00 не працюватимуть магазини, а комендантська година наступає з 23.00 до 5.00.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 440 188 громадян країни.

За добу – 9 721 новий випадок, з них – 304 дитини та 468 медпрацівників.

Померло від вірусу за час пандемії 8 125 українців, за добу – 201. Одужати вдалося 195 544 особам, за день – 10 762.