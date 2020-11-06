Онлайн-голосування на виборах – коли чекати

Володимир Зеленський провів переговори у відеоформаті з главою корпорації Microsoft Бредом Смітом та заявив про намір до кінця каденції ввести в Україні онлайн-голосування на виборах.

Президент вважає, щолюди більше довірятимуть технології, яка буде розроблена спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній.

– Ми зробили перші цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже через 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога, – сказав очільник держави.

Вже наступного року Зеленський планує реалізувати програму Paperless (безпаперовий офіс).

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Президент закликав Microsoft активніше інвестувати в Україну, додавши, що українська влада буде гарантувати захист інвестицій та створювати сприятливий бізнес-клімат. Очільник Microsoft зазначив, що нові технології мають стояти на захисті демократії.















Офіс без паперів та онлайн-голосування: про що Зеленський говорив з главою Microsoft / 4 фотографии

Нові можливості додатку Дія

В Україні оновили додаток Дія. Профільне міністерство додало низку документів, які українці зможуть довантажувати туди.

У Дії доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.