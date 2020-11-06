У Кабміні повідомили, що відновили понад 50 лабораторій для ПЛР-тестування на коронавірус, зокрема забезпечно автоматичні станції для екстракції рибонуклеїнової кислоти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання у Раді.

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– Була відновлена робота більше 50 лабораторій. Загалом їх за цей час пандемії профінансували на 1 млрд грн. На початку епідемії була лише одна автоматична станція для екстракції РНК під час проведення тестів, зараз їх стало 56, і найближчим часом їх кількість зросте до 68. Це основа для ПЛР-тестування, – сказав Шмигаль.

Окрім того він нагадав, що була поставлена мета – довести добову кількість тестування методом ПЛР до 50 тис. у жовтні й до 75 тис. на добу до кінця року.

Карантин вихідного дня в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що запровадження карантину вихідного дня в Україні обговорюється на рівні різних робочих груп.

Він уточнив, що щойно уряд ухвалить це рішення, МОЗ детально проконсультує щодо нього суспільство.