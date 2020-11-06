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Факти / Україна

Протест у Харкові: ресторатори виступають проти карантину

Біля Харківської обласної адміністрації зібралася акція протесту проти карантинних обмежень. Прийшло близько 700 мітингувальників.

Проти карантину виступають ресторатори, працівники кафе, ресторанів та барів. Люди прийшли з плакатами Як платити за кредити, Чим годувати дитину, Ми хочемо їсти, Карантином людей не нагодуєш. 

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Згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у м. Харкові та області діють часові обмеження роботи закладів громадського харчування – усі закладі мають зачинятися після 20.00. Це і стало причиною протесту.

Мітингувальники стверджують, що нині громадські заклади втрачають близько половини свого заробітку.

– Ми дотримуємося усіх обмежень, наш персонал працює виключно у засобах особистого захисту, кількість місць ми і так скоротили наполовину, і зараз додаткові обмеження можуть просто вбити мій маленькій бізнес, –  розповів Марк Колесніков, власник унікального харківського кафе з єнотами.

Коронавірус у Харкові

Станом на 6 листопада у Харкові зафіксували 543 нових випадків зараження коронавірусною хворобою. 32 тис. пацієнтів перебувають під медичним наглядом.

Загалом, в Україні сьогодні зафіксували 9 721 нових випадків коронавірусу.

Джерело: Радіо Свобода 

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