Рада не призначила суддю Конституційного суду за своєю квотою

Верховна Рада не змогла призначити суддю Конституційного суду України за своєю квотою.

На пленарному засіданні 6 листопада народні депутати не підтримали кандидатуру Юрія Павленка на посаду судді КСУ. За нього проголосували лише 100 народних депутатів, тоді як для ухвалення рішення необхідно 226 голосів.

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Нардепи голосували за чотири кандидатури на посаду голови Конституційного суду України за своєю квотою:

Ольга Боднар-Петровська – фракція Батьківщина. За неї проголосували лише 126 народних депутатів;

– фракція Батьківщина. За неї проголосували лише 126 народних депутатів; Наталя Денисенко – фракції Голос. Лише 38 нардепів підтримали кандидатуру;

– фракції Голос. Лише 38 нардепів підтримали кандидатуру; Юрій Павленко – фракції ОПЗЖ. 154 народних депутатів підтримали рішення;

– фракції ОПЗЖ. 154 народних депутатів підтримали рішення; Микола Сірий – фракції Європейська солідарність. За проголосували 97 парламентаріїв.

Згідно з процедурою, кандидатура переможця рейтингового голосування виноситься на голосування для ухвалення рішення.

Під час повторного голосування за Юрія Павленка віддали свої голоси лише 100 депутатів.

За фракціями голосування виглядало так:

Слуга народу – 23;

Опозиційна платформа – За життя – 40;

Європейська солідарність – 0;

Батьківщина – 14:

Партія За майбутнє – 4;

Голос – 0;

Довіра – 14;

позафракційні – 5.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков попросив профільний комітет Верховної Ради підготувати проведення повторного конкурсу на посаду судді КСУ.