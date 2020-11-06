Рада не призначила суддю Конституційного суду за своєю квотою

Верховна Рада не змогла призначити суддю Конституційного суду України за своєю квотою.
На пленарному засіданні 6 листопада народні депутати не підтримали кандидатуру Юрія Павленка на посаду судді КСУ. За нього проголосували лише 100 народних депутатів, тоді як для ухвалення рішення необхідно 226 голосів.
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Нардепи голосували за чотири кандидатури на посаду голови Конституційного суду України за своєю квотою:
- Ольга Боднар-Петровська – фракція Батьківщина. За неї проголосували лише 126 народних депутатів;
- Наталя Денисенко – фракції Голос. Лише 38 нардепів підтримали кандидатуру;
- Юрій Павленко – фракції ОПЗЖ. 154 народних депутатів підтримали рішення;
- Микола Сірий – фракції Європейська солідарність. За проголосували 97 парламентаріїв.
Згідно з процедурою, кандидатура переможця рейтингового голосування виноситься на голосування для ухвалення рішення.
Під час повторного голосування за Юрія Павленка віддали свої голоси лише 100 депутатів.
За фракціями голосування виглядало так:
- Слуга народу – 23;
- Опозиційна платформа – За життя – 40;
- Європейська солідарність – 0;
- Батьківщина – 14:
- Партія За майбутнє – 4;
- Голос – 0;
- Довіра – 14;
- позафракційні – 5.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков попросив профільний комітет Верховної Ради підготувати проведення повторного конкурсу на посаду судді КСУ.