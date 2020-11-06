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Факти / Україна / Політика

Рада не призначила суддю Конституційного суду за своєю квотою

Верховна Рада не змогла призначити суддю Конституційного суду України за своєю квотою.

На пленарному засіданні 6 листопада народні депутати не підтримали кандидатуру Юрія Павленка на посаду судді КСУ. За нього проголосували лише 100 народних депутатів, тоді як для ухвалення рішення необхідно 226 голосів.

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Нардепи голосували за чотири кандидатури на посаду голови Конституційного суду України за своєю квотою:

  • Ольга Боднар-Петровська – фракція Батьківщина. За неї проголосували лише 126 народних депутатів;
  • Наталя Денисенко – фракції Голос. Лише 38 нардепів підтримали кандидатуру;
  • Юрій Павленко – фракції ОПЗЖ. 154 народних депутатів підтримали рішення;
  • Микола Сірий – фракції Європейська солідарність. За проголосували 97 парламентаріїв.

Згідно з процедурою, кандидатура переможця рейтингового голосування виноситься на голосування для ухвалення рішення.

Під час повторного голосування за Юрія Павленка віддали свої голоси лише 100 депутатів.

За фракціями голосування виглядало так:

  • Слуга народу – 23;
  • Опозиційна платформа – За життя – 40;
  • Європейська солідарність – 0;
  • Батьківщина – 14:
  • Партія За майбутнє – 4;
  • Голос – 0;
  • Довіра – 14;
  • позафракційні – 5.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков попросив профільний комітет Верховної Ради підготувати проведення повторного конкурсу на посаду судді КСУ.

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